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Новости 15:29

Набережную у "Лахта Центра" продлят на запад

фото ЗакС политика Набережную у "Лахта Центра" продлят на запад

Проект развития пешеходной зоны юго-западнее "Лахта Центра" согласовали специалисты Главгосэкспертизы, о чем сообщается на сайте учреждения. Свое положительное заключение на проектную документацию также дала государственная экологическая экспертиза. На отрезке длиной 172,44 метра в районе Открытой набережной в рамках первого этапа работ должна будет появиться система защиты от воздействия Финского залива. Набережную продлят до яхт-клуба "Геркулес".

"Конструкция берегоукрепления представляет собой свайный ростверк с передним шпунтом. Проектными решениями также предусмотрены смотровая площадка и спуск к воде", - уточнил сотрудник Главгосэкспертизы Николай Волгин.

На втором этапе общественное пространство сформируют, как говорится в пресс-релизе, "и велодорожки, и амфитеатр со светоинсталляцией, и, конечно, необычные разноуровневые скамейки". После ввода рекреационной зоны в эксплуатацию Газпром, выступающий в роли застройщика, собирается передать ее в распоряжение города.

Ранее сообщалось, что на берегу возле "Лахта Центра" планируют также открыть памятник Петру I: в 2022 году отмечается 350-летие со дня его рождения.


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