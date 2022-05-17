Россия перестала быть членом Совета государств Балтийского моря

Российский МИД объявил через свою пресс-службу о том, что Российская Федерация покидает состав Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Соответствующее уведомление уже направил руководству организации министр иностранных дел Сергей Лавров. С точки зрения ведомства, в этой структуре в последние несколько лет наблюдается процесс деградации, а равноправный диалог стран-участниц перестал быть возможным на практике. Политика Совета, сетуют авторы заявления, стала антироссийской. В качестве одного из примеров приводится предстоящая сессия 25 мая в норвежском Кристиансанде, которую секретариат СГБМ хочет провести без участия российских представителей.

"Внерегиональные проблемы проецируются на Балтику, на заинтересованных в продолжении полноценного сотрудничества оказывается давление, под удар ставится весь массив наработанного за последние годы, стабильность в регионе", - гласит текст от пресс-службы МИД.

В министерстве уверены, что выход России из Совета, основанного тридцать лет назад, никак не отразится на дальнейшем присутствии страны в Балтийском регионе. Ответственность за сложившуюся обстановку в региональной структуре МИД возлагает на "тех, кто разрушил основы деятельности этой организации".