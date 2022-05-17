Колпино потратит на День молодежи до 1,2 млн рублей

Местная администрация МО "Колпино" собирается выделить на проведения Дня молодежи до 1,2 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 16 мая. В программе выступление популярных артистов и зона с граффити.

Отметить праздник молодежи в Колпино хотят 15 июня. Программа мероприятия рассчитана на пять часов. Главной частью события станет музыкальное выступление. В конкурсной документации указано, что муниципалы хотят видеть на сцене следующих исполнителей: Akmal’ и Фогель, или Chris Yank и Мэри Гу, или Лёшу Свика и Мота, или HammAli & Navai и Ольгу Задонскую, или Джонни и Xarista. Выступление артистов должно длиться не менее 60 минут.

Кроме музыкальной части праздника на мероприятии будет работать несколько интерактивных зон. Например, зона граффити. Для желающих попрактиковаться в искусстве предоставят не менее десяти щитов для рисунков. Также для гостей закупят не менее 40 банок аэрозольной краски разных цветов. Муниципалы не забыли и про кэпы - специальные насадки, корректирующие толщину линий.

Еще на празднике разместят "Селфи-зеркало" - большое зеркало с камерой. Готовые фотографии можно будет получить сразу же после съемки. Также гостям расскажут о вреде наркотиков и алкоголя на примере различных химических опытов. Похожим образом, через опыты, посетителям наглядно покажут пользу здорового образа жизни.

Почти весь бюджет Дня молодежи уйдет на оплату артистов. Из 1,2 млн рублей, выделенных на праздник, музыкальное выступление оценили в 900 тысяч рублей. На организацию зоны с граффити выделили до 71 тысячи рублей. Дешевле всего обойдется фото-зона и подготовка афиш. На эти цели МО "Колпино" готово потратить до восьми и семи тысяч рублей соответственно. Прием заявок от потенциальных исполнителей праздника продлится до 24 мая.

Константин Леньков