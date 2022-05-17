Горсуд отказался выпускать из СИЗО Скочиленко

Городской суд Петербурга 17 мая оставил в силе решение Василеостровского районного суда об аресте художницы Александры Скочиленко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Скочиленко обвиняют в распространении "фейков" о вооружённых силах России (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Обвиняемая находится в СИЗО-5 Арсеналка. Защита просила назначить ей домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Скочиленко испытывает проблемы со здоровьем, в том числе страдает непереносимостью глютена (целиакией).

Заседание по обжалованию меры пресечения прошло без слушателей и прессы. Их допустили только до оглашения решения. На оглашении присутствовали более 100 человек.

Скочиленко участвовала в заседании по видеосвязи. Однако экраны и камеры в зале суда были направлены на судью. Обвиняемая и слушатели не смогли увидеть друг друга.

После оглашения решения из зала крикнули: "Сколько собираетесь держать её?", "Позор", "Люстрации".

Напомним, Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на замаскированные под них листовки с пацифистскими высказываниями о событиях в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Активистка признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон.

Сергей Еремеев