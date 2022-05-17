ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:22

Горсуд отказался выпускать из СИЗО Скочиленко

фото ЗакС политика Горсуд отказался выпускать из СИЗО Скочиленко

Городской суд Петербурга 17 мая оставил в силе решение Василеостровского районного суда об аресте художницы Александры Скочиленко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Скочиленко обвиняют в распространении "фейков" о вооружённых силах России (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Обвиняемая находится в СИЗО-5 Арсеналка. Защита просила назначить ей домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Скочиленко испытывает проблемы со здоровьем, в том числе страдает непереносимостью глютена (целиакией).

Заседание по обжалованию меры пресечения прошло без слушателей и прессы. Их допустили только до оглашения решения. На оглашении присутствовали более 100 человек.

Скочиленко участвовала в заседании по видеосвязи. Однако экраны и камеры в зале суда были направлены на судью. Обвиняемая и слушатели не смогли увидеть друг друга.

После оглашения решения из зала крикнули: "Сколько собираетесь держать её?", "Позор", "Люстрации".

Напомним, Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на замаскированные под них листовки с пацифистскими высказываниями о событиях в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Активистка признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама