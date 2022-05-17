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Муниципал 19:56

Депутаты ЗакСа до конца года подготовят "дорожную карту" районных проблем

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа до конца года подготовят "дорожную карту" районных проблем

На территории муниципального округа "Измайловское" 17 мая началась серия личных встреч с гражданами спикера ЗакСа Александра Бельского в нынешнем году, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца. Единоросс подчеркнул, что хочет видеть на таких приемах жителей из всех муниципалитетов района.

"Конечно, решить многие проблемы так же быстро, как органы исполнительной власти, мы, депутаты, не можем, но всегда можем взять их на личный контроль и обратить на внимание и городских, и федеральных ведомств", - рассудил депутат.

По словам Бельского, совместно с муниципалами он и его коллеги по городскому парламенту будут стремиться оперативнее реагировать на жалобы и не забывать о специфике той или иной городской территории, которая, как ему представляется, "не всегда учитывается". Тактическая задача, поставленная спикером ЗакСа - составление до конца этого года "дорожной карты" местных проблем с тем, чтобы в оставшиеся до конца созыва годы постепенно с ними справляться.


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МО Измайловское
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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