У входа в ЗакС беспартийная коммунистка с флагом требовала повышения прожиточного минимума

Утром в среду, 18 мая, пожилая беспартийная коммунистка встала в одиночный пикет у входа в Законодательное собрание Петербурга, где должно пройти очередное пленарное заседание, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

В руках женщина держала ватман с надписью "Повысить прожиточный минимум". За ней стоял флагшток с коммунистическим знаменем.

Оперативно взять комментарий у пенсионерки не получилось, так как в 10:00 из Мариинского дворца вышла полицейская, в связи с чем она свернула плакат и ушла.

Напомним, в 2022 году в Петербурге прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет 13 160 рублей.