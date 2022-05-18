Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 11:09

ЗакС смягчил требование к наказаниям неправильно отчитавшихся о доходах мундепов

фото ЗакС политика ЗакС смягчил требование к наказаниям неправильно отчитавшихся о доходах мундепов

Законодательное собрание Петербурга 18 мая приняло в первом чтении законопроект, вносящий поправку в закон об организации местного самоуправления. Новелла связана с соблюдением антикоррупционного законодательства.

Если в настоящее время муниципальный совет должен наказать депутата, представившего неполные или недостоверные сведения о доходах, то теперь предлагается оставить этот вопрос на усмотрение самого совета. Это будет распространяться только на мундепов, исполняющих свои полномочия на непостоянной основе и допустивших незначительные нарушения.

Представитель "Яблока" Александр Шишлов заметил, что этого недостаточно. По его словам, необходимо четко прописать критерии значительности или незначительности нарушений, чтобы избежать политического давления на мундепов и волюнтаризма.

- Исключить волюнтаризм в принципе невозможно никогда. Это часть политической парадигмы, - ответил ему единоросс Всеволод Беликов.

Всем несогласным он предложил идти в суд.

"Против" законопроекта проголосовали семь депутатов. "За" - 41. Один воздержался.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама