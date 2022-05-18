ЗакС смягчил требование к наказаниям неправильно отчитавшихся о доходах мундепов

Законодательное собрание Петербурга 18 мая приняло в первом чтении законопроект, вносящий поправку в закон об организации местного самоуправления. Новелла связана с соблюдением антикоррупционного законодательства.

Если в настоящее время муниципальный совет должен наказать депутата, представившего неполные или недостоверные сведения о доходах, то теперь предлагается оставить этот вопрос на усмотрение самого совета. Это будет распространяться только на мундепов, исполняющих свои полномочия на непостоянной основе и допустивших незначительные нарушения.

Представитель "Яблока" Александр Шишлов заметил, что этого недостаточно. По его словам, необходимо четко прописать критерии значительности или незначительности нарушений, чтобы избежать политического давления на мундепов и волюнтаризма.

- Исключить волюнтаризм в принципе невозможно никогда. Это часть политической парадигмы, - ответил ему единоросс Всеволод Беликов.

Всем несогласным он предложил идти в суд.

"Против" законопроекта проголосовали семь депутатов. "За" - 41. Один воздержался.

Сергей Еремеев