ФАС проверяет обоснованность повышения цен на гостиничные услуги на майских праздниках

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы обратились с запросами к отельерам, добиваясь от них данных о стоимости услуг в период с середины апреля до середины мая и выручке за последний год. Чиновники выясняют причины подорожания гостиничного сервиса на майских праздниках как минимум в двух столицах, Подмосковье и Татарстане, о чем со ссылкой на свои источники в туристической отрасли пишет "Коммерсант". В свою очередь, в ФАС к имеющейся информации добавили, что аналогичные проверки проводятся в Тверской и Ульяновской областях.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали, что изучение рынка антимонопольщиками инициировал он, поскольку год назад в России не наблюдалось столь заметного скачка на гостиничные услуги в период майских праздников.

Мнения экспертов, опрошенных изданием, разошлись: одни не исключают возбуждения картельного дела, а другие спокойны за отельеров, поскольку рост цен традиционно связан с сезонным спросом.