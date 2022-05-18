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Новости 11:25

ФАС проверяет обоснованность повышения цен на гостиничные услуги на майских праздниках

фото ЗакС политика ФАС проверяет обоснованность повышения цен на гостиничные услуги на майских праздниках

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы обратились с запросами к отельерам, добиваясь от них данных о стоимости услуг в период с середины апреля до середины мая и выручке за последний год. Чиновники выясняют причины подорожания гостиничного сервиса на майских праздниках как минимум в двух столицах, Подмосковье и Татарстане, о чем со ссылкой на свои источники в туристической отрасли пишет "Коммерсант". В свою очередь, в ФАС к имеющейся информации добавили, что аналогичные проверки проводятся в Тверской и Ульяновской областях.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали, что изучение рынка антимонопольщиками инициировал он, поскольку год назад в России не наблюдалось столь заметного скачка на гостиничные услуги в период майских праздников.

Мнения экспертов, опрошенных изданием, разошлись: одни не исключают возбуждения картельного дела, а другие спокойны за отельеров, поскольку рост цен традиционно связан с сезонным спросом.


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