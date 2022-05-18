В Сестрорецке приступили к застройке пляжа Белая гора

Экоактивисты из общественного движения "Зеленая коалиция", в начале недели зафиксировавшие рубку десятков деревьев в районе пляжа Белая гора, сигнализировали о начавшихся строительных работах в зоне охраны культурного наследия. Они напоминают о том, что по городскому закону на таком участке запрещено уничтожать средообразующие зеленые насаждения и менять рельеф, однако представителей застройщика, со слов говоривших с ними, это не смущает. Речь идет об участке под кадастровым номером 78:38:0011222:61, расположенном за домом 26 по Советскому проспекту.

"Если мы сейчас дадим откусить жирный кусок от последнего оазиса в Разливе, то Белую гору растащат по кусочкам. Давайте максимально усложним жизнь этому человеку, который не захотел строить себе дом на старом участке, в старых границах, а влез прямо в лес, на склон дюны", - призывают активисты.

Пока ответы чиновникам представляются им отписками, в связи с чем в паблике звучит просьба массово отправлять жалобы в КГИОП, прокуратуру, администрацию Приморского района и муниципалам.

фото: Зеленая коалиция / ВКонтакте