Лисовец рассказал о нехватке специалистов в медучреждениях Петербурга

Сфера здравоохранения Петербурга нуждается в медицинских специалистах, известил руководитель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец у себя на странице "ВКонтакте".

Наиболее востребованы специалисты по таким направлениям, как анестезиология и реаниматология, психиатрия, судебно-психиатрическая экспертиза, скорая медицинская помощь.

Если говорить об амбулаторном звене, добавил Лисовец, то там необходимы педиатры, терапевты, аллергологи, иммунологи, инфекционисты, кардиологи и другие.

"Согласно расчетам по новой методике Минздрава РФ, укомплектованность подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2021 году составила: 81,4 % — врачами, 76,1 % — средним медицинским персоналом", — уточнил руководитель комздрава.

Специалисты необходимы медучреждениям ещё и потому, что в городе постоянно увеличивается их количество: так, открылся новый корпус Детской больницы № 2 святой Марии Магдалины, в скором времени будет сдан корпус Александровской больницы и другие. Всем им также необходимы как врачи, так и медсёстры.