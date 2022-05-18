Бельский считает, что КСП следует чаще проверять муниципалов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время брифинга 18 мая прокомментировал отчетный доклад председателя Контрольно-счетной палаты города Константина Желудкова.

- Мы бы хотели, чтобы чуть больше муниципалитетов проверялось. Есть муниципальные образования, которые не проверялись от 7 до 10 лет, - заметил председатель городского парламента.

Бельский также напомнил, что КСП - это "орган, которые проверяет и рекомендует", а не занимается надзором.

Напомним, Желудков во время своего отчета рассказал о четырех уголовных делах, которые возбудили после проверок КСП в 2021 году.

Сергей Еремеев