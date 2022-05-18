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Муниципал 12:35

Бельский считает, что КСП следует чаще проверять муниципалов

фото ЗакС политика Бельский считает, что КСП следует чаще проверять муниципалов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время брифинга 18 мая прокомментировал отчетный доклад председателя Контрольно-счетной палаты города Константина Желудкова.

- Мы бы хотели, чтобы чуть больше муниципалитетов проверялось. Есть муниципальные образования, которые не проверялись от 7 до 10 лет, - заметил председатель городского парламента.

Бельский также напомнил, что КСП - это "орган, которые проверяет и рекомендует", а не занимается надзором. 

Напомним, Желудков во время своего отчета рассказал о четырех уголовных делах, которые возбудили после проверок КСП в 2021 году.

Сергей Еремеев


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