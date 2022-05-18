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Новости 12:43

В России возбудили первое в истории уголовное дело о повторной дискредитации армии

фото ЗакС политика В России возбудили первое в истории уголовное дело о повторной дискредитации армии

Полиция в Амурской области возбудила первое в стране уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 УК, о чем сообщила пресс-служба регионального главка. Речь идет об уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил для 53-летнего мужчины из Благовещенска, который за аналогичное действие ранее уже привлекался к административной ответственности. Теперь ему грозит до трех лет заключения.

Издание "Медиазона"* указывает, что описание фигуранта дела очень напоминает описание амурского активиста Владислава Никитенко, который в настоящее время отбывает административный арест. Свои пацифистские посты в соцсетях и обращения к властям различного уровня он начал писать с первого дня военной спецоперации на Украине. В марте он получил штраф в размере 45 тысяч рублей, а 6 мая его отправили в спецприемник по делу о демонстрации нацистской символики.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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