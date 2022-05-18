ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:59

Суд прекратил уголовное дело чиновницы, отправившей детей-инвалидов в лагерь с грибком и блохами

фото ЗакС политика Суд прекратил уголовное дело чиновницы, отправившей детей-инвалидов в лагерь с грибком и блохами

Красносельский райсуд Петербурга прекратил уголовное преследование экс-главы отдела образования администрации Красносельского района Татьяны Хмелевой, которая обвинялась в халатности.

По версии следствия, в июне 2021 года 57-летняя чиновница подписала контракт на организацию детского отдыха в пансионате "Полярные Зори", не изучив при этом условия, в которых должен был проживать 21 ребёнок-инвалид и 23 их сопровождающих. В санатории, куда они приехали, не были соблюдены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности: в помещениях была антисанитария, плесень, грибок, моль, блохи, муравьи; пищеблок и спальни не убирались.

"В результате преступных бездействий Хмелевой, дети-инвалиды и сопровождающие их лица не смогли пройти медицинскую реабилитацию и санитарно-курортное лечение в пансионате "Полярные Зори", по причине не соответствия условий, предоставленных пансионатом", - напомнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Адвокат Хмелевой просил прекратить её уголовное дело ввиду того, что ранее её назначили штраф в 15 тысяч рублей. Защитник отметил также, что женщина не имеет судимостей, является ветераном труда, имеет положительные рабочие характеристики и благодарности. Кроме того, она перевела Детскому центру реабилитации "РОДНИК" 50 тысяч рублей пожертвований и, наконец, полностью возместила потерпевшим материальный и моральный ущерб.

Суд встал на сторону защиты и прекратил уголовное преследование Хмелевой.

О проверке деятельности как чиновницы, так и пансионата, стало известно в июле прошлого года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама