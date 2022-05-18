Суд прекратил уголовное дело чиновницы, отправившей детей-инвалидов в лагерь с грибком и блохами

Красносельский райсуд Петербурга прекратил уголовное преследование экс-главы отдела образования администрации Красносельского района Татьяны Хмелевой, которая обвинялась в халатности.

По версии следствия, в июне 2021 года 57-летняя чиновница подписала контракт на организацию детского отдыха в пансионате "Полярные Зори", не изучив при этом условия, в которых должен был проживать 21 ребёнок-инвалид и 23 их сопровождающих. В санатории, куда они приехали, не были соблюдены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности: в помещениях была антисанитария, плесень, грибок, моль, блохи, муравьи; пищеблок и спальни не убирались.

"В результате преступных бездействий Хмелевой, дети-инвалиды и сопровождающие их лица не смогли пройти медицинскую реабилитацию и санитарно-курортное лечение в пансионате "Полярные Зори", по причине не соответствия условий, предоставленных пансионатом", - напомнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Адвокат Хмелевой просил прекратить её уголовное дело ввиду того, что ранее её назначили штраф в 15 тысяч рублей. Защитник отметил также, что женщина не имеет судимостей, является ветераном труда, имеет положительные рабочие характеристики и благодарности. Кроме того, она перевела Детскому центру реабилитации "РОДНИК" 50 тысяч рублей пожертвований и, наконец, полностью возместила потерпевшим материальный и моральный ущерб.

Суд встал на сторону защиты и прекратил уголовное преследование Хмелевой.

О проверке деятельности как чиновницы, так и пансионата, стало известно в июле прошлого года.