Российская "дочка" Google начала процесс банкротства

Российская дочерняя компания Google приступила к оформлению банкротства, пишет РБК. По данным издания, соответствующее уведомление опубликовано на федеральном ресурсе юридически значимых сведений.

"ООО "Гугл" обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротств", — приводит РБК часть выдержки из уведомления.

В документе отмечается, что банкротство компании вызвано "невозможностью выполнения денежных обязательств", в том числе по выплатам зарплат, выходных пособий и "других обязательных платежей".

Ранее, напомним, российский интернет-регулятор Роскомнадзор наложил на Google оборотный штраф на сумму, превышающую 7 млрд рублей.

В российском офисе Google трудятся свыше 200 человек.