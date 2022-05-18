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Новости 13:28

Российская "дочка" Google начала процесс банкротства

фото ЗакС политика Российская "дочка" Google начала процесс банкротства

Российская дочерняя компания Google приступила к оформлению банкротства, пишет РБК. По данным издания, соответствующее уведомление опубликовано на федеральном ресурсе юридически значимых сведений. 

"ООО "Гугл" обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротств", — приводит РБК часть выдержки из уведомления.

В документе отмечается, что банкротство компании вызвано "невозможностью выполнения денежных обязательств", в том числе по выплатам зарплат, выходных пособий и "других обязательных платежей". 

Ранее, напомним, российский интернет-регулятор Роскомнадзор наложил на Google оборотный штраф на сумму, превышающую 7 млрд рублей.

В российском офисе Google трудятся свыше 200 человек.


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