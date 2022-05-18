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Новости 13:37

Петербургу поставят трамваи, выполненные в стиле 1950-х годов

фото ЗакС политика Петербургу поставят трамваи, выполненные в стиле 1950-х годов

В следующем году трамвайные парки Петербурга пополнятся 54 новыми низкопольными трамваями, которые спроектировали, стилизовав под подвижной состав 1950-х годов. Поставку обеспечит АО "Уралтрансмаш", принадлежащее "Ростеху". Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, оригинальный вид трамваев призван напомнить о том, какой вид общественного транспорта в Ленинграде середины прошлого века был самым востребованным.

"Ведь метро в городе открылось только в 1955 году. Дизайнерские решения, примененные в экстерьере знаменитых ленинградских трамваев, найдут свое отражение в новых вагонах "Уралтрансмаша"", - отметил гендиректор АО Дмитрий Семизоров.

Из грядущей поставки подавляющее большинство (42 вагона) будут приспособлены к двустороннему движению.

"Специально для этих трамваев будут модернизированы тележки трамвая модели 71-415 в части редукторов и других деталей", - уточнили на предприятии.

Вагоны упомянутой выше модели ранее поставили в Нижний Новгород, где они стали курсировать по центральным маршрутам.

Фото: Горэлектротранс/ Telegram


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