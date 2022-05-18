В Красноярске силовики проникли через окно домой к уехавшей из РФ экс-сотруднице штаба Навального*

Красноярские правоохранители пришли на работу к матери бывшей сотрудницы местного штаба Навального* Таши Петеримовой, потребовав, чтобы она добровольно открыла им дверь квартиры, в которой проживала её дочь, написала активистка у себя в Twitter.

Силовики грозили матери вызовом МЧС, которые бы вырезали дверь, однако в итоге сами забрались в квартиру, которая расположена на первом этаже, через окно. Помещение после всех операций опечатали.

Петеримова временно пребывает за границей. При этом она предложила силовикам связаться с ней по видеосвязи, на что получила отказ, аргументированный тем, что они проводят "другие следственные мероприятия".

В рамках какого дела проводились данные мероприятия — Петеримова не уточнила.

* Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена