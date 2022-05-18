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Новости 14:47

Зара и "Хор Турецкого" выступят в Ледовом дворце по случаю 105-летия Невского района

фото ЗакС политика Зара и "Хор Турецкого" выступят в Ледовом дворце по случаю 105-летия Невского района

В пятницу, 20 мая, в Ледовом дворце пройдёт концерт по случаю 105-летия Невского района Северной столицы, информирует пресс-служба Смольного.

Мероприятия завершит череду районных торжеств, которые были приурочены к юбилею территории.

На сцену должны выйти и поздравить горожан члены петербургского правительства, а также депутаты Госдумы.

Ожидается выступление певицы Зары, "Хора Турецкого", Александра Пахмутова. Зрителям покажут ледовое шоу "Музыка на льду". Свои номера подготовили также юные хоккеисты, которые занимаются в районных спортучреждениях. 

Концерт начинается в 18:00.


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