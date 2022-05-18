ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:43

Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной бойца Ильи Филатова, погибшего на "спецоперации"

фото ЗакС политика Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной бойца Ильи Филатова, погибшего на "спецоперации"

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко высказался по случаю кончины разведчика-снайпера Ильи Филатова, который был убит на "спецоперации": сообщение регионального главы приводится в паблике администрации Подпорожского района "ВКонтакте".

Филатов родился в областном посёлке Важины. На момент смерти ему был 31 год.

"Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины", - говорится в заявлении Дрозденко.

Администрация Важинского городского поселения добавила также, что военный погиб 7 мая. На родине он трудился в звании командира районного отделения государственной противопожарной службы. У Филатова остался сын.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама