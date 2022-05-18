Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной бойца Ильи Филатова, погибшего на "спецоперации"

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко высказался по случаю кончины разведчика-снайпера Ильи Филатова, который был убит на "спецоперации": сообщение регионального главы приводится в паблике администрации Подпорожского района "ВКонтакте".

Филатов родился в областном посёлке Важины. На момент смерти ему был 31 год.

"Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины", - говорится в заявлении Дрозденко.

Администрация Важинского городского поселения добавила также, что военный погиб 7 мая. На родине он трудился в звании командира районного отделения государственной противопожарной службы. У Филатова остался сын.