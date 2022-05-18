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Новости 16:48

Музей советской радиотехники получил в пользование здание в Кронштадте

фото ЗакС политика Музей советской радиотехники получил в пользование здание в Кронштадте

Глава петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский сообщил в своем Telegram-канале, что ему удалось добиться расширения музея истории радиотехники СССР. Смольный после изучения его запроса предоставил учреждению льготную аренду на пять лет здания в Кронштадте. Решение принимала городская комиссия по распоряжению имуществом. Речь идет о доме 16/2 по Петровской улице, находящемся в нежилом фонде.

"Следующий шаг - заключение договора. Желаю успехов!", - написал депутат Госдумы.

Первоначально с просьбой поддержать идею открытия нового филиала к Боярскому обратились в конце марта сами представители музея. Основное здание музея советской радиотехники находится на берегу реки Сестры.


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