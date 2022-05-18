В Москве суд заочно арестовал основателя CIT Левиева по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя Conflict Intelligence Team (CIT), журналиста-расследователя Руслана Левиева в рамках уголовного дела о фейках про Вооружённые силы РФ (п. "в" ч. ст. 207.3 УК), информирует "Медиазона"*.

В ходе заседания выяснилось, что кроме Левиева в деле фигурирует экс-ведущий "Эха Москвы", блогер Майкл Наки.

На процессе ни судья, ни следователь не стали конкретизировать сведения, послужившие поводом для начала преследования журналистов.

Отметим, что после начала "спецоперации" Левиев ежедневно выпускал на YouTube-канале Наки ролики о ситуации на Украине.

О возбуждении очередного дела о фейках про армию стало известно в среду, 18 мая, после того, как Следственный комитет заявил ходатайство о заочном аресте Левиева.

После МВД объявило и Левиева, и Наки в розыск. Отметим, что оба журналиста находятся вне России.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента