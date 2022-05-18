Петербургскую активистку оштрафовали за украинскую вышиванку, траурный венок и пацифистские плакаты

Выборгский райсуд Петербурга счёл, что местная активистка Полина Зайцева дискредитировала своими действиями Вооружённые силы РФ, и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей, информирует объединённая пресс-служба судов города.

Как указано в материалах дела, протокол на девушку составили за то, что она, находясь в парке Лесотехнической академии, разместила вокруг себя плакаты с пацифистским содержимым, тем самым публично их демонстрируя. Отдельно в судебной пресс-службе отметили, что на Зайцевой была надета украинская вышиванка, на её голове был венок с траурной лентой, а рядом с ней покоились тюльпаны, облитые краской.

Зайцева с протоколом, составленным в её отношении, не согласилась. По словам адвоката девушки, её акция была действительно направлена против военных действий, однако силовики не указали, — каких.