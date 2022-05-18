"Наша Нива": В Белоруссии запретили продавать роман Оруэлла "1984"

Белорусское издание "Наша Нива" сообщило о том, что в книжные магазины страны поступил приказ о снятии с продажи классического романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. 1984". О реализации будет сообщено не позднее 19 мая", - гласит текст приказа.

Копия документа имеется в распоряжении редакции, однако она решила не выставлять ее на всеобщее обозрение.

"Мы не публикуем его из соображений безопасности людей, которые передали его нам. Мы не знаем, сколько книжных магазинов и книготорговых сетей получили такой заказ", - говорится в сообщении.

В Белоруссии в последние два года роман, написанный в Великобритании в 1949 году и повествующий о жизнеустройстве тоталитарного государства, входил в пятерку самых продаваемых бестселлеров. В начале недели спецслужбы задержали книгоиздателя Андрея Янушкевича, чье издательство выпустило и перевыпустило роман в 2020 и 2021 годах.