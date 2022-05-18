В России дорожают лук, картофель и яблоки

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 7 по 13 мая. Рост цен на товары всех типов составил 0,05% в сравнении с предыдущей неделей и 11,84% в сравнении с началом года, гласит свежий отчет ведомства.

Из продовольствия наибольший рост в розничной цене показали лук (+4,41%), картофель (+3,34%), яблоки (+1,67%), маргарин (+1,39%), бананы (+1,11%). В свою очередь, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю капуста (-5,26%), огурцы (-4,91%), куриные яйца (-2,8%), помидоры (-1,89%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубные щетки (+1,35%), туалетное мыло (+1,26%) и зубная паста (+0,91%).

Тем временем, если верить последней сводке от Минэкономразвития, инфляция по результатам апреля в годовом выражении достигла 17,83%, а продовольственная — 20,48%.