Петербургские единороссы готовят поправки в законодательство о водных перевозчиках

Депутаты петербургского ЗакСа на выездном заседании комиссии по транспорту 18 мая сошлись во мнении, что необходимо дополнительно поддержать компании, организующие водные пассажирские перевозки. Для того, чтобы продлить их договора аренды городских набережных на три года, требуется внести изменения в федеральное законодательство, чем группа парламентариев от "ЕдРа" и намерена заняться в ближайшее время, сообщает пресс-служба петербургского отделения единороссов. Некоторые контракты истекают уже в нынешнем году. Сегодня город сдает в аренду лицензированным перевозчикам более сотни спусков к воде.

"Наш город называют Северной Венецией, и для нас очень важно, чтобы этот рынок пассажирских перевозок на воде сохранился, и предприниматели не исчезли. Мы направим нашу инициативу в Совет законодателей Северо-Запада, получим заключение", - рассказал депутат Алексей Цивилев.

Для членов комиссии инициатива оказалась важной еще и потому, что пассажиропоток у судоходных компаний продолжает серьезно уступать допандемийному уровню: согласно последним данным, он составляет только 30% по отношению к показателю 2019 года.