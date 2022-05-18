В Павловске открыли единственный в своем роде памятник директору музея

По случаю Международного дня музеев на территории Павловска 18 мая открыли первый в мире памятник директору музея, передает пресс-служба Смольного. В Безымянном сквере установили монумент в честь Анны Зеленовой, директора ГМЗ "Павловск" в годы Великой Отечественной войны. На церемонию приехали губернатор Александр Беглов и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Она ушла из своего любимого дворца тогда, когда первые фашистские мотоциклисты уже были на окраине Павловска. А как только город освободили - первой была здесь. В послевоенном возрождении дворца – ее большая заслуга", - напомнил о биографии Зеленовой Беглов.

Губернатор отметил, что энтузиазм знаменитого музейщика позволил в условиях нехватки средств убедить послевоенное городское руководство бросить силы на восстановление музея-заповедника и привлечь для этой цели лучших специалистов.

В ходе мероприятия Беглов наградил нынешнего директора ГМЗ "Павловск" Веру Дементьеву знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".