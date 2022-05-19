Володин объявил США, Канаду и Швейцарию "виновниками грядущих кризисов в мире"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 19 мая в своем Telegram-канале "топ недружественных стран по количеству санкций против России". Список насчитывает семь пунктов, причем один из них отдан совокупно странам Евросоюза, а не отдельному государству.

Первое место в списке досталось США, которые ввели 1 983 санкции против России. На втором месте оказалась Канада (1 402 санкции), на третьем — Швейцария (1 361 санкция). В рейтинг также попали Британия (1 360), ЕС (1 199), Австралия (1 150) и Япония (902).

Всего Володин указал на 10 536 санкций против России. Из них до начала спецоперации на Украине были введены 2 754, а остальные 7 782 — уже после 24 февраля.

"Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", — объявил спикер Госдумы.