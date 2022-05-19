ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:49

Володин объявил США, Канаду и Швейцарию "виновниками грядущих кризисов в мире"

фото ЗакС политика Володин объявил США, Канаду и Швейцарию "виновниками грядущих кризисов в мире"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 19 мая в своем Telegram-канале "топ недружественных стран по количеству санкций против России". Список насчитывает семь пунктов, причем один из них отдан совокупно странам Евросоюза, а не отдельному государству.

Первое место в списке досталось США, которые ввели 1 983 санкции против России. На втором месте оказалась Канада (1 402 санкции), на третьем — Швейцария (1 361 санкция). В рейтинг также попали Британия (1 360), ЕС (1 199), Австралия (1 150) и Япония (902).

Всего Володин указал на 10 536 санкций против России. Из них до начала спецоперации на Украине были введены 2 754, а остальные 7 782 — уже после 24 февраля.

"Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", — объявил спикер Госдумы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама