Горизбирком назначил главу ТИК №39

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 мая назначила нового председателя территориального избиркома № 39. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Члены ГИК сначала назначили членов ТИК № 39, а затем выбрали главой этого избиркома Александра Шильмана. Он имеет высшее образование и много лет проработал в аппарате избиркома, сообщил зампред Горизбиркома Олег Зацепа. По его словам, Шильмана в состав теризбиркома № 39 выдвинуло собрание избирателей по месту жительства. В настоящий момент он временно неработающий, уточнил Зацепа.

Напомним, в апреле 2022 года Горизбирком снял главу ТИК № 39 Артема Тарасова с должности. Он подал заявление о сложении полномочий.

София Саттарова