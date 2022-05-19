ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:15

Горизбирком назначил главу ТИК №39

фото ЗакС политика Горизбирком назначил главу ТИК №39

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 мая назначила нового председателя территориального избиркома № 39. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Члены ГИК сначала назначили членов ТИК № 39, а затем выбрали главой этого избиркома Александра Шильмана. Он имеет высшее образование и много лет проработал в аппарате избиркома, сообщил зампред Горизбиркома Олег Зацепа. По его словам, Шильмана в состав теризбиркома № 39 выдвинуло собрание избирателей по месту жительства. В настоящий момент он временно неработающий, уточнил Зацепа. 

Напомним, в апреле 2022 года Горизбирком снял главу ТИК № 39 Артема Тарасова с должности. Он подал заявление о сложении полномочий. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама