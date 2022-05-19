Госдума увеличила до двух миллионов рублей штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нарушение противопожарных правил в лесах, говорится 19 мая на сайте нижней палаты парламента.

За выжигание лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесах и на соседних с ними земельных участках предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей. Разведение огня в лесопарковом зеленом поясе может спровоцировать штраф в размере до одного миллиона рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время ЧС или в условиях особого противопожарного режима будет караться штрафами до одного миллиона рублей. При этом рост штрафов для физлиц увеличится десятикратно — с нынешних четырех-пяти тысяч до 30-50 тысяч рублей.

В случае, если нарушение пожбезопасности повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, сумма штрафа сможет достигнуть двух миллионов рублей.

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