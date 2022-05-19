Песков назвал "воровством" арест российских активов на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении России бороться за возврат своих арестованных активов, сообщило 19 мая ТАСС.

"Какая тут может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная", — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

По словам Пескова, арест следует понимать как "продолжение, наверное, той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств — линии на, фактически, воровство чужих активов".

"Относимся к этому отрицательно, будем с этим бороться, будем наши активы отстаивать", — пообещал он.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на директора бюро экономической безопасности Вадима Мельника об аресте в стране российских и белорусских активов на суммы более одного миллиарда рублей.