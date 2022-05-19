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Новости 16:59

Чиновников Невского района взволновал потенциально опасный объект в зеленой зоне

фото ЗакС политика Чиновников Невского района взволновал потенциально опасный объект в зеленой зоне

Металлическое сооружение в петербургском сквере Текстильщиков (угол улицы Тельмана и Октябрьской набережной) стало предметом интереса для администрации Невского района, передает городское издание "Канонер". Речь идет о заброшенном люке, расположенном в самом углу сквера, у проезжей части. Над люком установлена конструкция, по всем признакам напоминающая лебедку. Чиновники опасаются, что все сооружение может оказаться ветхим и что с учетом его общедоступности не исключены несчастные случаи. Объект записан на АО "Невская мануфактура".

Замглавы района Игорь Чернов рассказал, что компании направили "уведомление о необходимости провести обследование инженерных коммуникаций и в случае опасности для граждан незамедлительно принять меры по устранению аварийности (выставить ограждение) и выполнить работы по ремонту сооружения".

Отметим, что в течение последнего года АО "Невская мануфактура" появляется в новостях прежде всего в связи с сильнейшим пожаром, произошедшим в апреле 2021 года.


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