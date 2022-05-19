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Правительство запустит программу льготного кредитования для импортеров

фото ЗакС политика Правительство запустит программу льготного кредитования для импортеров

Кабинет министров поддержит закупки важной для экономики и граждан импортной продукции, сообщила 19 мая правительственная пресс-служба. Для этого планируется запуск программы льготного кредитования импортеров, постановление о чем подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ставка по льготным кредитам составит не более 30 % от ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. "Как уточнил Михаил Мишустин, анонсируя запуск программы на заседании правительства, в текущих условиях это немногим больше 7%. Разница будет компенсирована банкам за счёт субсидий из федерального бюджета", — отметили в пресс-службе.

Льготная ставка будет действовать один год для импортеров сырья и комплектующих и три года — для импортеров оборудования и средств производства. В перечне, утвержденном постановлением, находятся медикаменты, электроника, продовольственные товары, транспортные средства, станки и прочие товары.


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