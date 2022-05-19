Бельский приехал на открытие нового футбольного стадиона в Петербурге и вышел на поле

На Полевой Сабировской улице в Приморском районе Петербурга 19 мая открыли новый футбольный стадион, предназначенный для воспитанников футбольного клуба "Звезда". Искусственное поле на участке 1,2 га, оборудованное подсветкой, создавали при поддержке городского правительства. Как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, на открытие приехали спикер ЗакСа Александр Бельский, а также глава комитета по физкультуре спорту Антон Шантырь. Бельский успел поучаствовать в первом матче на новом поле.

"Что такое стадион для ребенка? Это жизнь, которая проходит именно здесь. Это первые уроки единения – понимание, насколько важно для нас быть единой командой", - рассудил, выступая перед юными спортсменами, главный депутат регионального парламента.

Среди спортсменов "Звезды", которых насчитывается более трехсот человек, большую часть составляет молодежь до 21 года.