Бельский пообщался с народом в интернете

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский 19 мая полчаса отвечал на вопросы петербуржцев "ВКонтакте". Он рассказал, как губернатор Александр Беглов борется за сохранение городской промышленности, что государству не стоит сдерживать цены на топливо и что выпускникам вузов всегда было непросто найти нормальную работу.

Прямой эфир Александра Бельского состоялся на площадке петербургской "Единой России". С тех пор как реготделение возглавил депутат Госдумы Сергей Боярский, партия начала устраивать онлайн-встречи со своими наиболее заметными членами. Активности самого Бельского эта политика соответствует. Он часто раздает интервью, а теперь еще и начал тур по районам города. В каждом из них спикер планирует провести хотя бы по одному очному приему граждан. Пару раз за прямой эфир он приглашал авторов вопросов записаться на такой прием в своем районе и поговорить с ним лично.

Основной темой онлайн-встречи с председателем парламента была заявлена "помощь жителям и бизнесу в новых условиях". С самого начала пошли вопросы о давно наболевшем: от проблемы с мусорной реформы в Курортном районе до роста цен.

"Почему в магазинах резко подросли цены на продукты неимпортного производства? Не спасает индексация, пособия, социальные выплаты", - спросила у единоросса горожанка.

Бельский заверил, что его партия совместно с Федеральной антимонопольной службой цены мониторит. А потом объяснил, что стоимость товаров зависит не только от места расположения производителей.

"Это в принципе в мире сейчас тенденция. Россия не исключение", - добавил он.

К общемировой ситуации спикер отослал и задавшего вопрос про возможность удержания цен на топливо и слухах о грядущем росте цен на горюче-смазочные материалы.

"Рынок есть рынок. Сказать это сложно. Мы все-таки на сегодняшний момент не вводим госрегулирование. Это правильно, не может государство регулировать всё. Во всем мире цены на топливо выросли, а в Санкт-Петербурге цены на бензин если и меняются, то не сильно", - ответил Бельский.

Он добавил, что правительство и Госдума рассматривают вопрос помощи нефтеперерабатывающим заводам и еще раз подчеркнул, что сдерживание цен - "плохая перспектива".

У спикера спросили про завод "Светлана" и другие предприятия, лишенные производственных мощностей. Бельский ответил, что в истории города был "определенный период времени", когда земли многих предприятий перевели в жилую застройку. Называть фамилии градоначальников, которые это допустили, он не стал. Но заверил, что теперь всё по-другому - город стал помогать промышленникам.

"Что касается "Светланы", то мы можем констатировать, что очень многие предприятия, которые мы потеряли, превратились в жилую застройку, многие вещи уже не вернуть. Основная задача правительства с приходом Александра Дмитриевича Беглова была остановить эту всю ситуацию. Сейчас, как раз, когда мы находимся в рамках обсуждения Генплана, [задача -] запланировать те территории, которые никак, никогда не смогут быть переведены в жилую застройку… Те предприятия, которые на сегодняшний момент легли на бок, мы обязательно им поможем. А те, которые частично, как НПО "Светлана", застроены - ну они уже застроены. Дальше, я надеюсь, эта ситуация продолжаться не будет", - сказал спикер.

Возведение жилого комплекс на месте "Светланы" начала компания "Созидание", аффилированная с Setl Group. Разрешение на строительство она получила в декабре 2018 года, через два месяца после прихода Беглова в Смольный. Снос бывших корпусов предприятия начался в разгар правления действующего губернатора.

"Куда пойти работать молодому специалисту после вуза? Как на эти деньги снимать жилье и одеваться? Есть ли какие-то программы по трудоустройству? Что делается в этом направлении?" - зачитал Бельский очередной вопрос.

Испытывающей проблемы с трудоустройством молодежи он посоветовал идти в центр занятости или на сайт job.ru. А вообще, рассуждал единоросс, это извечная проблема.

"Все через это проходили. Сначала вы устраиваетесь на работу, она менее квалифицирована или не так серьезно оплачивается, но на сегодняшний момент у нас достаточно большое количество вакансий в городе… Я, когда устраивался на работу в коммерческую организацию, хотел быть руководителем, но не очень понимал все процессы, но я поработал и кладовщиком, и менеджером, чтобы просто понять все процессы, которые есть. На старте вы просто можете определить направление, куда будете двигаться. На старте это неважно, какой уровень специалиста - первой категории или ты сразу приходишь более серьезным. Ты должен быть профессионалом. Если ты профессионал в своем деле, я думаю, что вопрос с трудоустройством у вас вряд ли будет [возникать]", - дал совет молодым успешный политик.

Автор следующего вопроса предложил спикеру чаще задействовать активную молодежь в партийных проектах. Бельский заверил, что эта работа и так ведется, в том числе в рамках проектов Молодежного парламента и общественных советов.

"Мы хотели бы вовлечь молодежь в решение городских проблем, в том числе и на земле. Мы это окно не закрываем. У нас будут формироваться эти общественные органы. Пожалуйста, приходите в Законодательное собрание. Если у вас есть желание, активно поучаствовать в жизни нашего города, мы с удовольствием вас примем", - пригласил спикер.

На все вопросы Бельский ответить не успел. Он признался, что ограничен во времени и пообещал, что с остальными пообщается при следующей встрече, напомнив, что впереди будут онлайн-эфиры с другими единороссами.

Без ответа, в частности, остались сообщения о ситуации в МО "Волковское", где уже длительное время полноценно не функционирует муниципальный совет, просьбы помочь созданию Митрофаньевского парка и вопрос, когда снизят цены на молоко и сырки.

Сергей Еремеев