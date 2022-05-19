Экс-замглавы Адмиралтейского района возглавил областной комитет по природным ресурсам

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил нового председателя комитета по природным ресурсам, сообщила 19 мая пресс-служба региональной администрации. Им стал 42-летний Денис Беляев, в новую должность он вступит 23 мая.

Беляев закончил Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Северо-Западную академию госслужбы. В 2011-2018 годах возглавлял Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства, после чего руководил НИИ озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга и петербургским филиалом ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В 2019-2021 годах входил в правительство Петербурга, занимая должность главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В июне 2021 года перешел в администрацию Адмиралтейского района, где до апреля 2022 года был заместителем главы администрации.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"