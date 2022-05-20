"Россия" запускает из Пулково регулярные рейсы в Ереван

Авиакомпания "Россия" решила запустить регулярные рейсы из Петербурга в Ереван, информирует пресс-служба организатора перевозок.

Указывается, что продажа билетов по обозначенному направлению уже открыта, первые самолёты авиакомпании улетят из Пулково в столицу Армении 10 июня.

Рейсы авиакомпании "Россия" будут отправляться в Ереван шесть раз в неделю кроме среды. Летать пассажирам предстоит на отечественных самолётах Sukhoi Superjet 100. Jбщее количество мест на борту — 87, их которых 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономкласса.