Суд не узрел дискредитации армии в флажке Украины, стоящем на приборной панели автомобиля петербуржца

Фрунзенский райсуд Петербурга изучил административное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), которое завели в отношении местного жителя Дмитрия Темнохода, пишет объединённая пресс-служба городских судов.

Полиция составила в отношении Темнохода протокол, сочтя, что он порочит честь Вооруженных сил РФ тем, что разместил на приборной панели своего автомобиля маленький флажок Украины.

Во время заседания мужчина пояснил, что флаг находится у него в машине уже более 10 лет, поэтому состава правонарушения он не видит.

Суд в итоге административное дело Темнохода закрыл.