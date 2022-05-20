ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:10

Медведев призвал рассчитывать на "очень долгое" действие антироссийских санкций

фото ЗакС политика Медведев призвал рассчитывать на "очень долгое" действие антироссийских санкций

Бывший президент России, ныне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, в ходе которого поделился своей точкой зрения относительно сроков действия антироссийских санкций, пишет РИА "Новости".

Политик уверен, что ограничения, введённые в отношении страны, будут действовать ещё очень долго.

"Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы", - приводит агентство мнение Медведева.

Резюмируя мысль, зампред Совбеза призвал коллег рассчитывать только на себя и собственные возможности в качестве меры преодоления санкционного давления.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама