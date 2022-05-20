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Муниципал 13:09

МО "Ульянка" попросит разрешить муниципалам устанавливать парковочные столбики

фото ЗакС политика МО "Ульянка" попросит разрешить муниципалам устанавливать парковочные столбики

Муниципальный совет МО "Ульянка" на заседании 19 мая принял решение внести в Заксобрание Петербурга поправку в закон об организации местного самоуправления.

Документом предлагается позволить местным администрациям устанавливать парковочные столбики на внутридворовых территориях. В настоящее время муниципалам по закону можно устанавливать только надолбы и полусферы.

Замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов сообщил ЗАКС.Ру, что за последние два года комитет по градостроительству и архитектуре не одобрил ни одного проекта, предусматривающего установку парковочных столбиков во дворах их муниципалитета.


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