МО "Ульянка" попросит разрешить муниципалам устанавливать парковочные столбики

Муниципальный совет МО "Ульянка" на заседании 19 мая принял решение внести в Заксобрание Петербурга поправку в закон об организации местного самоуправления.

Документом предлагается позволить местным администрациям устанавливать парковочные столбики на внутридворовых территориях. В настоящее время муниципалам по закону можно устанавливать только надолбы и полусферы.

Замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов сообщил ЗАКС.Ру, что за последние два года комитет по градостроительству и архитектуре не одобрил ни одного проекта, предусматривающего установку парковочных столбиков во дворах их муниципалитета.