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Правительство одобрило объединение Пенсионного и Социального фондов

фото ЗакС политика Правительство одобрило объединение Пенсионного и Социального фондов

Кабинет министров направил на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (он же Социальный фонд России), сообщила 20 мая пресс-служба правительства. Предполагается, что объединение Пенсионного и Социального фондов "позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания", говорится в сообщении.

Предполагается, что правительство выступит учредителем единого Фонда, а в наблюдательный совет войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Среди нововведений планируется введение единого тарифа для страховых взносов. Распределять суммы страховых взносов будет Федеральное казначейство "в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам: на обязательное пенсионное страхование — 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 8,9%, на обязательное медицинское страхование — 18,3%", уточнили в правительстве.

Готовность Фонда к работе планируется обеспечить к началу 2023 года. Как отметили в правительстве, "все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме".


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