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"Их роль неоценима": Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг вышли из совета директоров "Роснефти"

фото ЗакС политика "Их роль неоценима": Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг вышли из совета директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и экс-сотрудник "Штази" Маттиас Варниг покинули состав совета директоров "Роснефти", информирует пресс-служба государственной корпорации.

"Благодаря своему стратегическому видению, огромному практическому опыту, глубокому пониманию проблем международного рынка, они внесли значительный вклад в международный бизнес компании. Неоценима их роль в реализации масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, направленных на повышение эффективности немецкой экономики и её промышленности, благополучия её граждан", - гласит текст заявления "Роснефти".

К решению Шрёдера и Варнига в компании отнеслись с пониманием. Комментарии топ-менеджеров не приводятся, равно как и не называются причины их ухода.

Шрёдера, напомним, избрали председателем совета директоров "Роснефти" в 2017 году. Варниг получил данную должность в 2011 году.

Добавим также, 23 февраля 2022 года после признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР президент США Джо Байден ввёл санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG, чьим исполнительным директором является Маттиас Варниг.


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