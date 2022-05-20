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СМИ: Максим Соколов покинул должность вице-губернатора Петербурга

фото ЗакС политика СМИ: Максим Соколов покинул должность вице-губернатора Петербурга

Вице-губернатор Петербурга по транспорту Максим Соколов покинул свою должность, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на источник в правительстве города. По данным издания, Соколов уже провел последнее совещание и попрощался с сотрудниками. 

Пресс-служба чиновника не ответила на звонки ЗАКС.Ру. Пресс-секретарь администрации Петербурга Инна Карпушина заявила, что за подтверждением информации стоит обращаться не к ней, и напомнила о публикации официальной информации на сайте Смольного. 

Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн 17 мая сообщил в своем Telegram-канале, что новым президентом "АвтоВАЗа" может с "высокой вероятностью" стать вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. Об этом же ранее 20 мая писал ТАСС со ссылкой на источники. 

В пресс-службе завода ЗАКС.Ру попросили прислать письменный запрос. По телефону там отказались подтверждать или опровергать информацию о назначении Соколова.


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