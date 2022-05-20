СМИ: Максим Соколов покинул должность вице-губернатора Петербурга

Вице-губернатор Петербурга по транспорту Максим Соколов покинул свою должность, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на источник в правительстве города. По данным издания, Соколов уже провел последнее совещание и попрощался с сотрудниками.

Пресс-служба чиновника не ответила на звонки ЗАКС.Ру. Пресс-секретарь администрации Петербурга Инна Карпушина заявила, что за подтверждением информации стоит обращаться не к ней, и напомнила о публикации официальной информации на сайте Смольного.

Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн 17 мая сообщил в своем Telegram-канале, что новым президентом "АвтоВАЗа" может с "высокой вероятностью" стать вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. Об этом же ранее 20 мая писал ТАСС со ссылкой на источники.

В пресс-службе завода ЗАКС.Ру попросили прислать письменный запрос. По телефону там отказались подтверждать или опровергать информацию о назначении Соколова.