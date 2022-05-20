Суд отменил Виктору Филинкову лишь одно взыскание из трёх в виде 5 суток в ШИЗО

Центральный райсуд Оренбурга счёл незаконным помещение фигуранта дела "Сети"* Виктора Филинкова на 5 суток в ШИЗО: это взыскание он получил за свой отказ от бесплатных работ, пишет Telegram-канал RUPRESSION.

Филинков оспаривал сразу три взыскания, но суд удовлетворил прошение лишь по одному. Также инстанция отказалась удовлетворять иск молодого человека к ИК-1 Мордовии о признании незаконными обысков в его камере, которые были проведены перед визитом к нему адвоката: тогда Филинкова заставили раздеться и приседать голым в комнате, одна из стен которой представляет широкое стекло, которое выходит в общий коридор.

Адвокат осуждённого Виталий Черкасов собирается обжаловать отказы в вышестоящих инстанциях.

Напомним, летом 2020 года Филинкову присудили 7 лет колонии общего режима по обвинению в подготовке насильственного свержения власти.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ