ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:59

Правительство направило в Госдуму законопроект о смягчении ответственности для бизнеса

фото ЗакС политика Правительство направило в Госдуму законопроект о смягчении ответственности для бизнеса

Кабмин подготовил и направил на рассмотрение Госдумы поправки к Кодексу об административных правонарушениях, касающиеся смягчения ответственности для предпринимателей, сообщила 20 мая пресс-служба правительства.

Как сообщается, законопроект предполагает внедрение ряда послаблений для бизнеса. В частности, за первый проступок предпринимателей предлагают не штрафовать, а лишь выносить им предупреждение. При предотвращении опасных последствий нарушения или же в случае добровольного возмещения вреда проект предполагает наложение минимального штрафа. Наложенный государственными или муниципальными контролирующими органами штраф может быть уплачен в размере 50 % в первые 20 дней после вынесения.

"Сейчас российская экономика перестраивается. Предприятия уже адаптируются к новым условиям — меняют поставщиков, выходят на другие рынки", — прокомментировал законопроект премьер-министр Михаил Мишустин и отметил необходимость помощи бизнесу посредством снижения административной нагрузки.

Также законопроект предполагает введение ответственности за помехи в работе региональных бизнес-омбудсменов, а также позволяет им выступать при рассмотрении дел в качестве защитников.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама