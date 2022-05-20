Правительство направило в Госдуму законопроект о смягчении ответственности для бизнеса

Кабмин подготовил и направил на рассмотрение Госдумы поправки к Кодексу об административных правонарушениях, касающиеся смягчения ответственности для предпринимателей, сообщила 20 мая пресс-служба правительства.

Как сообщается, законопроект предполагает внедрение ряда послаблений для бизнеса. В частности, за первый проступок предпринимателей предлагают не штрафовать, а лишь выносить им предупреждение. При предотвращении опасных последствий нарушения или же в случае добровольного возмещения вреда проект предполагает наложение минимального штрафа. Наложенный государственными или муниципальными контролирующими органами штраф может быть уплачен в размере 50 % в первые 20 дней после вынесения.

"Сейчас российская экономика перестраивается. Предприятия уже адаптируются к новым условиям — меняют поставщиков, выходят на другие рынки", — прокомментировал законопроект премьер-министр Михаил Мишустин и отметил необходимость помощи бизнесу посредством снижения административной нагрузки.

Также законопроект предполагает введение ответственности за помехи в работе региональных бизнес-омбудсменов, а также позволяет им выступать при рассмотрении дел в качестве защитников.