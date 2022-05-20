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Беглов выразил соболезнования в связи кончиной рядового Кашенкова, погибшего на "спецоперации"

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи кончиной рядового Кашенкова, погибшего на "спецоперации"

В пятницу, 20 мая, в Петербурге простились и похоронили рядового Максима Кашенкова, который погиб в ходе "спецоперации" на Донбассе, информирует пресс-служба Смольного.

Петербургский глава Александр Беглов передал соболезнования семье погибшего военного.

"Такие люди, как ваш сын - гордость России, лучшие представители нашего народа. В эти тяжелые дни разделяю с вами горечь утраты самого родного человека", - заявил руководитель Северной столицы.

Уточняется, что погибшего Кашенкова посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, последний раз о потерях на "спецоперации", которая идёт с 24 февраля, Минобороны РФ извещало 25 марта. Тогда военное ведомство сообщило 1351 погибшем.


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