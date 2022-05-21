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Новости 11:04

Активисты жалуются на исчезновение свободного прохода к Большому Симагинскому озеру

фото ЗакС политика Активисты жалуются на исчезновение свободного прохода к Большому Симагинскому озеру

Жители Курортного района Петербурга сообщили о том, что существовавший еще с дореволюционных времен общедоступный проход к Большому Симагинскому озеру оказался перегорожен. Экоактивисты из сообщества "Зеленая коалиция" пишут, что теперь маршрут к пляжу удлиняется на четыре километра.

Ответственность за появившиеся трудности посетители пляжа возлагают на администрацию близлежащей базы отдыха "Лесная рапсодия", которая, по словам автора поста, заменила калитку сплошным забором. В той же публикации говорится о том, что ранее лесную тропинку перегородили бетонной плитой.

фото: Зеленая коалиция / ВКонтакте


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