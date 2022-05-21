Старшеклассника в Ульяновске оштрафовали из-за рассуждений на тему Z-символики

Суд в Ульяновске назначил штраф в размере 15 тысяч рублей одиннадцатикласснику, который сопоставил в своих публичных размышлениях символику нацистской организации СС и активно использующиеся в сегодняшней России символы Z и V. Об этом пишет "Медиазона". Свое умозаключение подросток изложил в комментарии в социальной сети. На слушании он признал вину, затруднившись объяснить мотивацию своего поступка.

Суд, со своей стороны, прояснил смысл символов, которые ассоциируются с военной спецоперацией на Украине: утверждается, что Z означает "За победу" и "Задача будет выполнена", а V – "Сила в правде".

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента