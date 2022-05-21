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Новости 14:43

Политолог Пастухов: Будущее России - за "разочарованным путинцем"

фото ЗакС политика Политолог Пастухов: Будущее России - за "разочарованным путинцем"

Политолог Владимир Пастухов обрисовал общественно-политический тренд, появления которого он ожидает в ближайшем будущем в России. По мнению аналитика, среди соотечественников распространится мировоззрение "разочарованного путинца", тогда как оппозиционно настроенные граждане и с правого, и с левого идеологических флангов будут менее заметны. Более того, в представлении Пастухова, условные либералы и сторонники империи способны будут друг друга "погасить".

"Это будет смурной и неприветливый народ, хлебнувший горя сам и обидевший многих вокруг. Романтики в нем будет мало, но печальный урок истории он усвоит хорошо, и на новую "великую сказку" его будет трудно купить", - пишет он об основной массе россиян в своем Telegram-канале.

Насущная необходимость, как считает политолог, побудит сограждан в обозримой перспективе "не только ломать, но и строить", что Пастухов оценивает положительно. При этом уровень построенного в будущем он сравнивает с советским санаторием.


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