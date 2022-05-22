Российские власти готовят новый способ расчетов с правообладателями

В России может появиться новый способ расчетов с обладателями прав на интеллектуальную собственность, сообщил 22 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа президента "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями". Как уточнил источник издания, документ может быть подписан в ближайшие дни.

Согласно тексту приказа, российские компании получат возможность по-новому рассчитываться с применившими санкции против России или публично поддержавшими их зарубежными правообладателями. Деньги будут поступать на рублевый счет, открытый должником на имя правообладателя в уполномоченном банке для проведения расчетов по обязательствам.

Банк сможет открыть счет без личного присутствия правообладателя или же его представителя. При этом правообладатель должен предоставить должнику письменное согласие на внесение средств на специальный счет. Без этой бумаги российский должник получает право не осуществлять платежи вплоть до получения такого согласия.

"При надлежащем выполнении должником требований указа сохраняется его право на использование результата интеллектуальной деятельности и на ранее применимых условиях", — отмечается в проекте приказа.

Как отметили опрошенные "Коммерсантом" эксперты, приказ не позволит российским компаниям легально использовать недоступные сейчас объекты интеллектуальной собственности лицензиаров из недружественных стран. "Никаких послаблений или тем более отмены исключительного права указ не предполагает. <...> В этой части ни киносети, ни онлайн-кинотеатры, ни издательства не смогут выпускать новинки без разрешения правообладателя",— заявил глава Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

По словам Матвеева, документ преследует цель устранить проблему взаиморасчетов с иностранными правообладателями из недружественных государств. "Сейчас из-за санкций и отключения от SWIFT банковские переводы во многих случаях проблематичны, — объяснил он. — Благодаря указу российские платформы, например, музыкальные, смогут выполнять обязательства перед зарубежными правообладателями через открытый в российском банке специальный счет".

Представленный проект позволит легализовать уже существующие правоотношения, говорят эксперты. При этом прокат новых фильмов или же издание новых книг предполагает заключение новых договоров, и потому "применение норм, заявленных в проекте приказа, затруднительно в отношении кино, музыки и книг", пишет издание со ссылкой на управляющего партнера "Иккерт и партнеры" Павла Иккерта. "Действуя в соответствии с этим документом до пояснений или уточнений со стороны уполномоченных органов власти, прокатчики и издатели будут действовать на свой риск", — отметил последний.