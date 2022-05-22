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Новости 12:42

Superjob: Российские женщины не хотят выходить замуж за силовиков

фото ЗакС политика Superjob: Российские женщины не хотят выходить замуж за силовиков

Российские мужчины и женщины не стремятся жениться или выходить замуж за сотрудников силовых ведомств, следует из соцопроса, проведённого компанией  Superjob, результатами которого делится РБК.

Результаты социологического изыскания показали, что сотрудницу полиции никогда бы не взял в жёны каждый седьмой мужчина (14%). В свою очередь не вышла бы замуж за силовика каждая десятая женщина (10%).

Также мужчины не видят своими жёнами чиновниц (8%), актрис, моделей, танцовщиц и певиц (7%), медицинских сотрудниц и педагогов (6%). Не спешат они заключить браки и с продавщицами. Женская половина российского населения не видит своими мужьями дворников (9%), водителей (7%), актёров (6%) и стриптизёров (4%).

Мужчинам нравится, если их спутница жизни трудится врачом, менеджером, экономистом или юристом. Дамы находят идеальными супругами тех, кто занят в сфере инженерии, менеджмента, программирования либо занимает руководящие посты.


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