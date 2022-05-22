ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:44

В Совфеде предложили "денацифицировать" всю Европу

фото ЗакС политика В Совфеде предложили "денацифицировать" всю Европу

Руководитель комиссии по защите государственного суверенитета Совета Федерации Андрей Климов полагает, что "денацифицировать" следует не только Украину, но и страны за её пределами. Умозаключениями сенатор поделился у себя в Telegram-канале.

Поводом для рассуждений Климова послужили слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее якобы заявила о необходимости "разрушить Россию", что, по мнению сенатора, "сродни языку германских нацистов".

В связи с этим Климов уверен, что "тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины".

Напомним, что военная "спецоперация" РФ на Украине длится с 24 февраля, её целями официальные лица называют "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны и помощь её русскоязычному населению.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама