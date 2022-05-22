В Совфеде предложили "денацифицировать" всю Европу

Руководитель комиссии по защите государственного суверенитета Совета Федерации Андрей Климов полагает, что "денацифицировать" следует не только Украину, но и страны за её пределами. Умозаключениями сенатор поделился у себя в Telegram-канале.

Поводом для рассуждений Климова послужили слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая ранее якобы заявила о необходимости "разрушить Россию", что, по мнению сенатора, "сродни языку германских нацистов".

В связи с этим Климов уверен, что "тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины".

Напомним, что военная "спецоперация" РФ на Украине длится с 24 февраля, её целями официальные лица называют "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны и помощь её русскоязычному населению.